Concursul National de Comedie Stefan Mihailescu-Braila, organizat in conditii speciale. Noutatea organizatorilor

In acest an, din cauza pandemiei, competitia a avut loc online, dar participarea elevilor de la licee si colegii de arta a fost foarte mare. 56 de participanti din opt licee vocationale cu clase de profil s-au inscris in concurs. In perioada 21-28 februarie 2022, a avut loc a XI-a editie a Concursului National de Comedie "Stefan Mihailescu-Braila", organizat de Liceul de Arte "Hariclea Darclee" din Braila , cu sprijinul Primariei municipiului Braila.Editia din acest an a avut loc in format ... citeste toata stirea