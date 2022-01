Copila rapita si violata timp de opt luni de fostul iubit al surorii sale. La ce pedeapsa a fost condamnat

Copila a fost agresata sexuala de nenumarate ori in perioada in care individul a lipstit-o de libertate, au stabilit anchetatorii. In ciuda gravitatii faptei, judecatorii il plasasera initial sub control judiciar pe agresorul sexual. Judecatoria Braila l-a condamnat pe Gheorghe Dima, un bacauan de 32 de ani, la 11 ani de inchisoare pentru viol si lipsire de libertate. Decizia a fost pronuntata pe 29 decembrie 2021 si nu este definitiva.Individul locuieste in comuna Izvorul Berheciului, judetul ... citeste toata stirea