Cum a fost jucat pe degete, de catre o eleva, un roman insurat. A ajuns sa fie santajat de aceasta

Un barbat dornic de o experienta extraconjugala s-a pomenit atras intr-un joc periculos cu o fata de doar 18 ani, in care miza era casnicia lui, din care a reusit in cele din urma sa iasa apeland la Politie. Judecatoria Braila a condamnat o fata de 18 ani, din Republica Moldova, eleva la un liceu din oras, la un an si sase luni de inchisoare cu suspendarea executarii pentru santaj.Povestea a inceput pe 2.09.2020, cand un barbat din Braila a cunoscut-o pe adolescenta prin intermediul unei ... citeste toata stirea