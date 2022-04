Formatia Azur, 45 de ani de la infiintare. Nelu Vlad: "In fiecare piesa strecor o farama de umor" VIDEO

Nelu Vlad, fondatorul si solistul cunoscutei trupe de muzica lautareasca Azur din Braila, a vorbit despre secretul din spatele longevitatii formatiei, dar si despre momentul care considera ca este oportun sa se retraga. Azur activeaza in industria muzicala din Romania de peste 45 de ani. Formatia a fost fondata de Nelu Vlad in 1977, iar de atunci si pana acum secretul longevitatii acesteia este unul singur: organizarea asemeni unei societati, in frunte cu un lider."Eu am luat initiativa sa ... citeste toata stirea