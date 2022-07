I-au ucis tatal ca sa se razbune. Cazul romanilor care au facut moarte de om pentru o banala agresiune

Doi braileni s-au razbunat pe tatal unui barbat care ii agresase, ucigadu-l cu o ploaie de lovituri de cutit chiar in camera in care dormea. Judecatorii i-au condamnat la pedepse relativ mici, chiar daca au stabilit ca familia victimei a suferit o trauma psihica majora dupa cele intamplate. Tribunalul Braila i-a condamnat in 5 iulie pe Balaban Vasilica si Munteanu Cadir Nicusor, doi barbati din comuna braileana Bertestii de Jos, la 9 ani si 4 luni, respectiv 9 ani si 3 luni de inchisoare pentru ... citeste toata stirea