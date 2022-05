Imagini de groaza intr-un tramvai din Braila. Calatorii s-au panicat din cauza unui scurtcircuit VIDEO

Au fost momente de panica intr-un tramvai care circula in Parcul Monument, din orasul Braila. Din cauza unui scurtcircuit la cablurile electrice, vehiculul a inceput sa trepideze si sa se auda pocnituri puternice. Incidentul a avut loc duminica seara, 22 mai, in jurul orei 22.00, in Braila, intr-un tramvai care circula in Parcul Monument.Calatorii au tras o sperietura mare, atunci cand vehiculul a inceput sa trepideze puternic. Imediat a urmat un scurtcircuit insotit de mai multe pocnituri, ... citeste toata stirea