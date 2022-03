Incendiile de vegetatie au parjolit judetul Braila. In ce conditii poate fi autorizata arderea miristilor

Doar in ultimele trei zile, pompierii braileni au intervenit pentru stingerea a 20 incendii de vegetatie uscata in 16 localitati din judet. Oamenii au folosit focul pentru a-si curata terenurile de resturile vegetale, dar au provocat incendii de proportii. In perioada 25 - 28.03.2022, pompierii braileni au intervenit pentru lichidarea a 20 incendii de vegetatie uscata si gunoi, in mai multe localitati, dupa cum urmeaza:- Braila - doua incendii pe cca. 0,05 ha de vegetatie uscata;- Ianca pe ... citeste toata stirea