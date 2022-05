Interlopii care au terorizat Braila au scapat cu amenzi. S-au batut in plina strada cu scaune, pietre si cutite

Doar unul dintre membrii gruparilor rivale care au transformat Braila intr-o zona de razboi a primit o pedeapsa cu inchisoarea, dar cu suspendarea executarii. Locuitorii orasului au asistat cu groaza cum minute bune interlopii s-au fugarit reciproc si s-au lovit cu ce le-a cazut in mana. Judecatoria Braila a pronuntat vineri, 20 mai, sentinta in cazul a sapte persoane trimise in judecata sub acuzatiile de incaierare, tulburarea ordinii si linistii publice, port si folosire de obiecte ... citeste toata stirea