Judetul Braila, in top trei cu cele mai multe note peste 5 la Evaluarea Nationala, dar fara nicio medie de 10

91% dintre elevii care s-au inscris la Evaluarea Nationala in judetul Braila au obtinut note peste 5. Elevii nemultumiti de notele primite pot depune contestatii pe 23 iunie, intre orele 16,00-19,00 si pe 24 iunie, intre orele 8,00-12,00. Braila se situeaza in topul judetelor cu cele mai multe note peste cinci obtinute de elevi la Evaluarea Nationala. Pe primul loc este judetul Cluj - 92,7%, urmat de Bucuresti - 91,6% si Braila - 91%. La polul opus, cele mai slabe rezultate s-au inregistrat in ... citeste toata stirea