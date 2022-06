Masina cu un tanar pe capota, oprita in trafic la Braila. Soferul a rupt-o la fuga

Doi tineri teribilisti s-au ales cu dosare penale deoarece o patrula de ordine publica i-a surprins in timp ce se dadeau in spectacol pe o artera din Braila. Unul dintre ei si-a lasat prietenul sa conduca masina, desi stia ca nu are permis, iar el s-a urcat pe capota, dornic de senzatii tari. Pe 28 iunie, in jurul orei 20.00, politistii Biroului Ordine Publica Braila au observat un autoturism in timp ce se deplasa pe strada Danubiului catre strada Pensionatului avand pe capota o persoana. ... citeste toata stirea