Moartea bizara a unui brailean. A cazut de pe o scara si a refuzat ingrijirile medicale. A doua zi a fost gasit mort

Un brailean de 62 de ani si-a gasit sfarsitul in circumstante ce urmeaza sa fie clarificate de politisti. Barbatul s-a lovit la cap dupa ce a cazut de pe o scara si a refuzat ingrijirile medicale. A doua zi a fost gasit decedat intr-un fotoliu din curtea casei unde locuia. Un brailean in varsta de 62 de ani a cazut de pe o scara miercuri, 20 iulie, si s-a lovit la cap. I s-a oferit posibilitatea sa primeasca ajutor medical, dar a refuzat. A doua zi a fost gasit decedat de cunoscuti in curtea ... citeste toata stirea