Noi imagini cu lucrarile la podul suspendat peste Dunare de la Braila. Montajul tablierului avanseaza rapid VIDEO

Montajul tablierului la Podul suspendat peste Dunare de la Braila avanseaza bine, a anuntat miercuri, 4 mai, Irinel Scriosteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Podul de la Braila este cel mai mare proiect de infrastructura din ultimii 30 de ani din Romania. Podul suspendat peste Dunare este construit in proportie de aproape 70 la suta, iar la finalul anului va fi gata, promit constructorii. "Au sosit in santier 32 de tronsoane de tablier. Zece au fost montate deja, pe zona ... citeste toata stirea