O masina de Politie s-a facut scrum pe camp. Seful de post a coborat chiar inainte ca autoturismul sa ia foc

IPJ Braila a declansat o ancheta administrativa dupa ce autospeciala postului de Politie Tufesti a ars in totalitate pe un camp din afara comunei. O autospeciala a postului de Politie Tufesti a fost distrusa in totalitate, luni, 12 iulie, dupa ce a luat foc pe un teren aflat intre localitatile brailene Tufesti si Lanurile. La fata locului s-a deplasat un echipaj al Detasamentului de Pompieri din Braila.Pompierii nu au putut decat sa constate ca masina a ars in totalitate. Dupa primele ... citeste toata stirea