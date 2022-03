Oficial roman: "Folosesc combustibil pentru agricultura de la Lukoil de 10 ani. Relatiile noastre comerciale se vor opri aici"

Secretarul de stat in Ministerul Muncii Catalin Boboc spune ca va renunta sa mai foloseasca, dupa zece ani, combustibil pentru agricultura de la Lukoil. "Nu vreau sa am sentimentul ca finantez, nici macar cu un leu, razboiul lui Putin", arata oficialul guvernamental. Catalin Boboc, secretar de stat in Ministerul Muncii si fost prefect de Braila, scrie intr-o postare pe pagina personala de Facebook ca nu va mai folosi combustibil pentru agricultura de la compania Lukoil."Folosesc combustibil ... citeste toata stirea