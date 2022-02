Pedeapsa aplicata unui recidivist care a sechestrat o copila si a violat-o sub amenintarea unui briceag

Un individ cu antecedente penale a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru ca a rapit o adolescenta de pe strada, iar apoi a batjocorit-o. Inainte de agresiune, barbatul fortase victima sa ii cumpere bautura. Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv pe Vasile Robert Stoica, un barbat din Braila, la 7 ani de inchisoare pentru viol. In plus, barbatul nu are voie sa se apropie de adolescenta pe care a batjocorit-o, de membrii familiei sale si nici de locuinta lor pe o perioada de 5 ... citeste toata stirea