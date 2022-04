Pedeapsa primita de un sofer baut si fara permis, care s-a dus la politie sa declare ca a lovit o pasare

Un sofer din judetul Braila, care a condus baut si cu permisul suspendat, a mers la politie sa reclame ca a lovit cu masina o pasare. In ciuda gestului civic, politistii i-au intocmit dosar penal. Potrivit IPJ Braila, un barbat, in varsta de 55 de ani, s-a prezentat la sediul Politiei orasului Ianca sa reclame ca, in timp ce conducea autoturismul pe DN2B, in afara localitatii Mircea-Voda, a lovit o pasare.Politistii au constatat ca soferul era baut si avea permisul suspendat. Astfel, in ciuda ... citeste toata stirea