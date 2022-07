Perchezitie la locuinta a doua hoate. Politistii au gasit arme, droguri si importante sume de bani

Doua tinere suspectate de furt se distrau in stil mare. La locuinta acestora, oamenii legii au gasit resturi vegetale, cel mai probabil marijuana, un pistol tip Airsoft, o sabie cu teaca si mii de lire sterline si euro. Pe 20 iulie, politistii Biroului Proximitate Braila au efectuat o perchezitie la domiciliul a doua tinere, in varsta de 21 si 22 de ani, din Braila, in cadrul unui dosar penal intocmit pentru comiterea infractiunii de furt. Oamenii legii au gasit arme, droguri si importante sume ... citeste toata stirea