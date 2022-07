Pericol public pe soselele din Braila. Taximetrist depistat drogat la volan

Un sofer de taxi a fost prins de politisti drogat la volan, pe o strada din Braila. El s-a ales cu dosar penal si este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenta unor substante psihoactive. Potrivit IPJ Braila, luni, 11 iulie, in jurul orei 18:50, politisti din cadrul Serviciului Rutier, au oprit in trafic un tanar, in varsta de 29 de ani, din Braila, in timp ce conducea un vehicul, in regim taxi, pe Calea Galati din municipiu. Soferul a fost testat cu aparatul Drug Test, iar in urma ... citeste toata stirea