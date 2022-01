Podul de la Braila a ajuns la o noua etapa spectaculoasa. Se monteaza clemele pentru cablurile verticale VIDEO

O noua operatiune este in plina desfasurare la podul suspendat peste Dunare de la Braila. Muncitorii au inceput sa monteze clemele de care vor fi agatate cablurile verticale ce vor sustine calea de rulare a masinilor. Podul suspendat peste Dunare de la Braila va fi cel mai scump pod construit vreodata in Romania.Obiectivul este realizat in proportie de peste 60 la suta, iar zilele acestea muncitorii au inceput sa monteze clemele de care vor fi agatate cablurile verticale ce vor sustine calea ... citeste toata stirea