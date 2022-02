Politist si jandarm, raniti grav in urma unei interventii. Un scandalagiu le-a aruncat o solutie chimica in ochi

Incidentul a avut loc in ziua de 29 ianuarie 2022 in Braila, in timp ce oamenii legii participau la o interventie a fortelor de ordine publica. In urma atacului, politistul si jandarmul au suferit rani la nivelul ochilor. Un barbat din Braila este cercetat pentru ultraj pentru ca a aruncat o substanta chimica in ochii unui politist si a unui jandarm."S-a retinut ca, la data de 29.01.2022, in jurul orei 20,30, in timpul unei interventii a organelor de ordine publica, inculpatul a aruncat cu o ... citeste toata stirea