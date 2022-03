Prefectul de Braila calmeaza soferii dupa isteria scumpirii excesive a carburantilor

Reprezentantul Guvernului in teritoriu a cerut ca toate statiile Peco din judetul Braila sa fie controlate, iar politistii si jandarmii sa isi intensifice patrularile in aceste zone. In urma situatiei generate in cursul zilei de miercuri, 9 martie, cand in judetul Braila s-au format cozi uriase la benzinarii, ca in toata tara, de altfel, pe fondul zvonurilor ca benzina si motorina s-ar scumpi excesiv, prefectul Iulian Timofei a dispus o serie de masuri.Astfel, inspectorii Oficiului Judetean ... citeste toata stirea