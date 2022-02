Primarul din Braila, reactie la decizia CCR: "Astept si anularea masurilor absurde privind restrictiile de circulatie"

Primarul municipiului Braila, Viorel Marian Dragomir, este multumit de decizia Curtii Constitutionale referitoare la portul mastii in spatiile deschise si afirma ca asteapta si "anularea masurilor absurde privind restrictiile de circulatie dupa ora 22.00". Primarul Marian Dragomir s-a declarat in nenumarate randuri ca fiind anti masca si anti-restrictii COVID. Dupa anuntul CCR privind neconstitutionalitatea mastii de protectie in spatiile publice, edilul Brailei a postat pe pagina sa de ... citeste toata stirea