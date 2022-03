Rapirea si violarea unei copile in Braila, pedepsite cu 14 ani de inchisoare

Barbatul care a batjocorit o fetita de 10 ani in Braila, in 2019, rapind-o din fata unui magazin non stop, a fost condamnat pentru lipsire de libertate si viol. Anchetatorii au descoperit ca acesta fortase doi indivizi sa declare ca ei sunt autorii violului, pentru a scapa de inchisoare. Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv pe autorul infioratorului viol de la Braila din 2019, cand o fetita de 10 ani a fost rapita in plina strada, violata, amenintata cu moartea si abandonata plina de ... citeste toata stirea