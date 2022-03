Referentul spagar care elibera adeverinte false pentru obtinerea de pensii. Cat cerea pentru 15 ani de vechime

Femeia acuzata de luare de mita, fals intelectual si complicitate la abuz in serviciu a fost plasata de judecatori in arest la domiciliu. De profesie arhivar la primaria din orasul Ianca, Braila, aceasta stabilise tarife pentru a emite adeverinte false pentru oricine dorea sa fenteze statul si sa obtina nemeritat pensie. Curtea de Apel Galati a plasat-o in arest la domiciliu pe Romica Pavel, referent cu atributii de functionar arhivar in cadrul Primariei orasului Ianca, judetul Braila, retinuta ... citeste toata stirea