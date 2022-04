Sute de hectare de rapita si grau, distruse de gastele salbatice in Braila. Pasarile, protejate prin lege

Sute de hectare cultivate cu rapita si grau au fost distruse, in aceasta perioada, in judetul Braila. Gastele salbatice sunt cele care au facut prapad in culturi, insa fermierii nu pot lua masuri deoarece pasarile sunt protejate prin lege. Pete 300 de hectare cultivate cu rapita si grau, din zona Ciocile, judetul Braila, au fost afectate de un atac al pasarilor salbatice. Este vorba de gaste salbatice, care sunt protejate de lege si in cazul carora fermierii nu pot interveni.In urma ... citeste toata stirea