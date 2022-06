Tablierul metalic care formeaza calea de rulare a podului suspendat peste Dunare, montat. Stadiul obiectivului VIDEO

Constructorii au montat marti, 28 iunie, ultimul segment de tablier metalic al podului suspendat peste Dunare, de la Braila. Obiectivul este realizat in proportie de 65-68% si va fi finalizat la finalul lunii decembrie, au anuntat constructorii. In acest moment, toate cele 86 de segmente ale tablierului metalic, care formeaza calea de rulare a podului suspendat peste Dunare, de la Braila, sunt urcate pe pozitie. Fiecare segment al tablierului metalic are o greutate medie de 250 de tone. La ... citeste toata stirea