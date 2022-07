Un barbat a disparut dupa ce a intrat sa faca o baie intr-un canal de irigatii. Pompierii il cauta de peste 12 ore

Fiica barbatului, in varsta de 66 de ani, a anuntat disparitia acestuia la 112. In zona intervin echipe de scafandri ale ISU Braila si Giurgiu, dar pana acum braileanul nu a fost gasit. In cursul zilei de vineri, 15 iulie, un barbat de 66 de ani, din orasul Insuratei, a intrat sa faca o baie intr-un canal de irigatii din vecinatatea localitatii si a disparut.Fiica acestuia a solicitat ajutor la numarul de urgente 112, iar vineri seara, echipele de scafandri ale ... citeste toata stirea