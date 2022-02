Un brailean a obtinut 30.000 de euro de la personalul unei sali de jocuri prin santaj. I-a pierdut pe toti la pacanele

Un barbat de 43 de ani a fost arestat pentru 30 de zile sub acuzatia de santaj. Anchetatorii au stabilit ca individul a constrans personalul unei sali de jocuri sa ii remita o suma importanta de bani, pe care i-a pierdut apoi in aceeasi sala de jocuri. Un barbat, in varsta de 43 de ani, din localitatea braileana Viziru, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pe 1 februarie, fiind anchetat pentru santaj."In data de 13.10.2021, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale ... citeste toata stirea