Un sofer a lovit o femeie si a lasat-o fara suflare in strada. A fost gasit tot la volan, intr-un alt oras

Un sofer din Galati a lovit mortal o femeie din Braila si a fugit de la locul accidentului. El a fost prins cateva ore mai tarziu si a fost ds la audieri de catre politisti. Accidentul a avut loc joi, in jurul orei 12:00, pe strada Mecanizatorilor din orasul Braila. O femeie a fost gasita pe strada, fara suflare, in urma unui accident rutier.La fata locului a fost solicitata o ambulanta, insa medicii au constatat decesul femeii, in varsta de 70 de ani, din Braila.In urma cercetarilor, ... citeste toata stirea