Un sofer a ramas fara permis si a fost amendat dupa ce a sunat la 112 ca sa anunte ca este sicanat in trafic

Un apel la 112 a luat o turnura neasteptata pentru un barbat de 37 de ani. Acesta apelase serviciul de urgenta ca sa anunte ca un sofer il sicaneaza in trafic, pe raza comunei brailene Viziru. Politistii Biroului Sectiei 5 Politie Rurala Viziru au fost sesizati printr-un apel la 112 de un barbat, in varsta de 37 de ani, din comuna Tichilesti, cu pivire la faptul ca este sicanat in trafic, pe raza comunei brailene Viziru, de un alt autovehicul.Avand in vedere cele sesizate, politistii au oprit ... citeste toata stirea