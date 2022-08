Un sofer a spulberat doua adolescente care traversau strada la Braila. O fata de 17 ani a murit la spital

Un conducator auto din judetul Tulcea a accidentat, marti seara, doua adolescente care traversau strada in municipiul Braila. O adolescenta de 17 ani a murit la spital. Marti, 9 august, in jurul orei 20,30, politistii au fost sesizati printr-un apel la 112 cu privire la faptul ca pe raza municipiului Braila a avut loc un accident rutier."Politistii s-au deplasat la fata locului, iar din primele cercetari a rezultat faptul ca un barbat, in varsta de 34 de ani, din judetul Tulcea, in timp ce ... citeste toata stirea