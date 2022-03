Un tren de calatori a lovit o basculanta, care a fost proiectata intr-o casa VIDEO

Un grav accident feroviar s-a petrecut in judetul Braila. Un tren de calatori a lovit o basculanta, iar in urma impactului masina a fost proiectata intr-o casa. Patru persoane au fost ranite si au fost transportate la spital. Potrivit ISU Braila, un tren cu calatori a lovit o autobasculanta in localitatea Baldovinesti, judetul Brala. In urma impactului puternic, masina a fost proiectata intr-o casa aflata in apropierea caii ferate. Patru persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la ... citeste toata stirea