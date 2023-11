Opt branduri românești vor fi promovate în Times Square din New York, începând cu 1 decembrie

Opt branduri româneşti vor trăi ''visul american'' în emblematica Times Square din New York, începând din 1 Decembrie, precum şi pe parcursul anului 2024, prin intermediul proiectului "365 Days of Romania in Times Square", au anunţat iniţiatorii programului.

"Proiectul '365 Days of Romania in Times Square' invită brandurile şi valorile româneşti să participe şi să împărtăşească mesaje puternice pe cel mai iconic billboard din lume. Iniţiativa aparţine echipelor Blindspot, Biz şi Rusu+Borţun şi îşi propune să promoveze global valorile şi tradiţiile locale cu ajutorul brandurilor şi companiilor din România. Brandurile româneşti vor putea trăi 'visul american' şi vor putea ajunge în Times Square. Proiectul va prinde viaţă la începutul lunii decembrie, chiar de Ziua Naţională a României, şi se va încheia un an mai târziu, cu un proiect editorial marca Biz, în paginile căruia vor fi prezentate în detaliu toate cele 365 de campanii ale brandurilor care au avut curajul să iasă din zona de confort şi să se manifeste global. Pe măsură ce proiectul evoluează, vom menţine un dialog constant cu brandurile interesate să se alăture, asigurându-ne că mesajele transmise sunt coordonate în mod unitar. Astfel, imaginea României pe care o vom proiecta pe cel mai iconic panou publicitar din lume (Nasdaq) va fi una complexă şi plină de sens", se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, brandul care va sparge gheaţa şi va apărea în Times Square pe 1 Decembrie este Arctic, cel mai puternic brand românesc, conform studiului realizat de compania de cercetare Unlock Market Research şi Biz în 2023.

Ads

De asemenea, au răspuns pozitiv proiectului şi brandurile: Romstal, Vola.ro, Aqua Carpatica, Bittnet Group, Eazy Insure, Metaminds, 5togo. Toate acestea îşi vor începe campaniile de promovare în 2024.

"Prin "365 Days of Romania in Times Square", timp de un an de zile, vor fi promovate, în fiecare zi, un brand, o valoare sau un produs românesc chiar în centrul New York-ului. Vizibilitatea este asigurată în România de echipa Biz pe toate canalele media, iar brandurile care îşi doresc să ia parte la această iniţiativă vor putea beneficia de consultanţă din partea Brand Growers - agenţie specializată de consultanţă, design şi retorică de brand", menţionează cei trei iniţiatori ai proiectului.

365 Days of Romania in Times Square este un proiect "Go big, or go Home", prin care sunt promovate valorile româneşti la nivel global. Proiectul este deschis atât brandurilor internaţionale care doresc să transmită un mesaj despre valorile româneşti, cât şi brandurilor locale şi antreprenoriale care vor să facă parte din această iniţiativă.

Ads

Blindspot este o platformă automatizată care permite oricărei companii să ruleze reclame mai eficient şi la scară largă pe peste un milion de panouri publicitare digitale din întreaga lume. Peste 10.000 de clienţi folosesc Blindspot, de la afaceri mici şi mijlocii, până la branduri, precum: Universal Music, Snoop Dogg, Rihanna, Airbnb, American Airlines, TikTok, Samsung, Uber Eats, Picsart, Morning Brew, P&G şi G2A.

Rusu+Borţun este o agenţie de strategie şi manifestare creativă de brand, cu business-uri de publicitate şi identitate care au depăşit 20 milioane de lei, în 2021.

Biz Agency înglobează revistele Biz şi Haute Culture Magazine by Biz, Biz Events - o divizie de organizare evenimente şi conferinţe, Biz Storymakers - servicii de content marketing pentru clienţi, Biz Market View - o divizie dedicată studiilor de piaţă şi portalul online revistabiz.ro.