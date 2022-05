Istoria celor mai cunoscute branduri de încălțăminte sport

Nu trebuie să fii un pasionat al sportului pentru a fi la curent cu marile companii care iau cu asalt industria fashionului cu încălțămintea lor șic. Nu este un secret că cei mai mulți dintre noi avem cel puțin o pereche de adidași sau sneakerși în dulap, datorită popularității lor care se menține la cote înalte.

Cei mai cunoscuți atleți ai deceniului au devenit ambasadori ai unor branduri celebre, precum Vans, Nike și Adidas, iar sportivii de performanță laudă calitatea produselor. Împătimiții acestor businessuri au creat un cult de brand în jurul acestora și continuă să slăvească valorile pe care companiile le insuflă.

Cu o așa mare putere de influență, probabil te-ai întrebat de unde au plecat aceste branduri și cum au ajuns să devină atât de populare și să-și mențină publicul în priză. Vrei să descoperi mai multe despre istoria pantofilor tăi preferați? Atunci pregătește-te pentru o scurtă lecție de istorie fascinantă:

Vans

Cei mai mulți care au adoptat stilul streetwear nu cred că-și pot imagina un outfit bine pus la punct fără perechea lor norocoasă de Vans Mid și pe bună dreptate: Vans este brandul care a deschis calea spre mișcarea de rebeliune împotriva curentelor fashionului din anii ‘90.

Valorile pe care Vans le insuflă fanilor țin de durabilitatea, versatilitate și designul unic al încălțărilor. Însă, începuturile companiei sunt cu mult mai diferite: inițial, firma se ocupa cu producerea pantofilor din pânză cu talpă din cauciuc, sub numele de The Van Doren Rubber Company. Erau în special preferați de cei care practicau sporturi precum tenisul, întrucât aveau o aderență perfectă pe sol. Mai târziu, compania s-a reorganizat și a ales să se redenumească, deoarece clienții obișnuiau să se refere la The Van Doren drept Vans (Let’s head over to Van’s and grab shoes - Hai să mergem la Van’s și să ne luăm o pereche de pantofi).

Ads

Cu toate că vanșii nu au fost inițial proiectați pentru practicarea skateboardingului, doi dintre cei mai cunoscuți împătimiți ai acestui sport, Tony Alva și Stacy Peralta, au făcut mici ajustări uneia dintre perechile originale și au creat ceea ce astăzi este cunoscut drept modelul Era, care de altfel a și devenit încălțămintea preferată a skateboarderilor.

Printre cele mai monumentale decizii luate de Vans de-a lungul timpului se numără prima colaborare cu Supreme, în 1996, sponsorizarea turneului The Warped Tour și inițierea unei burse de studiu pentru Berklee College of Music.

Nike

Naic sau Naichi? Dilema cumpărătorilor acestui brand este pe atât de mare cu cât pronunțiile sunt diverse și influența americană își spune, de asemenea, cuvântul. Ca să deslușim misterul Nike, pronunția corectă, propusă, verificată și implementată chiar de compania mamă, este Naichi, dar acesta nu este singurul lucru interesant despre această firmă de lux.

Nike a fost fondată în 1964 sub denumirea de Blue Ribbon Sports de un antrenor de atletism și un fost elev al Universității din Oregon, iar în 1971 s-a reorganizat sub denumirea bine cunoscută de astăzi, nume inspirat de zeița romană a victoriei. Ironic, prima pereche de pantofi a fost realizată folosind o tigaie specială pentru făcut gofre, care crea șanțuri pe tălpi.

Ads

Printre cele mai surprinzătoare lucruri despre Nike se numără:

• logoul care a fost proiectat de către o studentă de design care a fost plătită la final cu 35 de dolari, în 1971. În 1983, Carolyn Davidson a fost recunoscută drept autorul oficial și i-au fost oferite peste 500 de stocuri ale Nike și un inel cu diamant sub forma logoului;

• sloganul care este inspirat de ultimele cuvinte rostite de Gary Gilmore, un criminal condamnat la moarte în anii ‘70 (Let’s do it - Hai s-o facem). În 1988, sloganul Just do it a fost folosit pentru prima oară într-un spot;

• faimosul Michael Jordan care a fost contactat atât de Nike, cât și de Adidas, pentru a-l sponsoriza și a deveni parteneri. Cu toate că Jordan prefera calitatea Adidas, a fost îndemnat de către familia sa să accepte oferta Nike de 500.000 de dolari pe an pentru o durată de 5 ani și două mașini marca Mercedes. Astfel a luat naștere celebra pereche Air Jordan;

Ads

• Ilie Năstase care este primul sportiv profesionist care a semnat un contract de sponsorizare cu brandul, în 1972.

Adidas și Puma

Impactul cultural pe care l-au avut brandurile Puma și Adidas asupra conștiinței colective a omenirii nici nu se poate măsura. Termenii de “adidas” și “adidași” au rămas imprimate în vocabularul românesc, iar astăzi mai că îți este greu să te referi la o pereche de încălțări sport fără să-ți vină pe limbă aceste cuvinte.

Fie că-ți vine să crezi sau nu, Adidas și Puma sunt, de fapt, firme înfrățite, întrucât fondatorii acestora, Rudolf (Rudi) și Adolf (Adi) Dassler erau frați. Rivalitatea companiilor a început odată cu rivalitatea dintre cei doi, care în anii ‘40 au ales fiecare să-și înființeze câte o firmă de încălțăminte. Animozitatea a continuat și după moartea acestora, dar ar fi fost simbolic rezolvată într-un joc amical între partenerii de brand Adidas și Puma, incluzând și directorii generali ai companiilor.

Adidas s-a specializat inițial pe încălțăminte specială pentru alergarea pe pistă, pe când Puma producea încălțăminte adresată cu precădere jucătorilor de fotbal. Primele perechi de încălțări produse de cele două companii erau fabricate din vechi uniforme de militari, iar tălpile, făcute din cauciucuri de autovehicule.

Cel mai interesant lucru despre rivalitatea Adidas și Puma este faptul că aceasta a împărțit pe din două orașul natal al fondatorilor, locuitorii simpatizanți Puma refuzând să se asocieze cu cei care purtau Adidas și viceversa.

Producătorii de pantofi sport au o istorie bogată presărată de suișuri și coborâșuri financiare și sociale, parteneriate istorice și perspective mai mari decât ne-am putea imagina vreodată.

Ads