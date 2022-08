Brandusa Novac se afla in stare de incompatibilitate, sustine ANI

Brandusa Novac, deputat PD-L, este incompatibila cu functia pe care o detine, arata un raport al Agentiei Nationale de Integritate.

ANI s-a sesizat din oficiu in cazul deputatei PD-L, in 2010, cu privire la nerespectarea regimului juridic privind depunerea si completarea declaratiilor de avere si de interese, se arata intr-un comunicat al institutiei.

Deputata Brandusa Cornelia Novac detine, din 22 februarie 2008 si pana in prezent, in baza unor contracte de management, functia de Director/manager al "Circ & Variete Globus" Bucuresti, dar si functia de deputat in Parlamentul Romaniei.

Circul Globul este "o institutie publica aflata in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti", iar functia de director "este o functie publica de conducere, remunerata de catre autoritate, in baza unui contract de management incheiat pe durata determinata, iar remuneratia managerului persoana fizica este asimilata, din punct de vedere fiscal, veniturilor salariale".

"Cuantumul remuneratiei managerului se stabileste la nivelul salariului maxim brut care se plateste in institutia publica, in conditiile legii, majorat cu pana la 55 % din acesta", se mai arata in sursa citata.

Potrivit art. 71, alin. (2) din Constitutia Romaniei si art. 14, alin. (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata, functia de deputat sau senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al Guvernului.

Ads