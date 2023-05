Ministrul Educaţiei din Serbia, Branko Ruzic, a anunţat că guvernul de la Belgrad decretează trei zile de doliu naţional după tragedia de miercuri, subliniind că ”valorile occidentale” au contribuit din plin la producerea evenimentului tragic.

”În numele Ministerului Educaţiei al Republicii Serbia, îmi exprim cel mai profund regret pentru cea mai mare tragedie care a lovit Serbia şi sistemul nostru educaţional în istoria recentă. Nimeni nu poate le poate da copiii înapoi părinţilor lor. Sistemul de securitate a existat, funcţiona şi supravegherea video, a fost prezent şi agentul de pază al şcolii”, a transmis Branko Ruzic.

De asemenea, Branko Ruzic a specificat că internetul, jocurile video și ”valorile occidentale” au influențat producerea unei asemenea tragedii.

El este membru al partidului lui Miloșevic și unul dintre cei mai convinși apărători ai săi.

