Care este cel mai bun tip de brânză pentru oase puternice, potrivit dieteticienilor

Oasele puternice sunt esențiale pe măsură ce înaintăm în vârstă, ajutând la menținerea mobilității și a sănătății generale. Din păcate, osteoporoza reprezintă o amenințare reală pentru femeile și bărbații mai în vârstă, aproximativ 10 milioane de americani fiind afectați de această afecțiune.

Osteoporoza este o boală care se dezvoltă atunci când densitatea minerală și masa osoasă scad, ceea ce duce la o scădere a rezistenței oaselor, conform Food and Drug Administration (FDA). Aceasta poate face ca oasele să devină atât de fragile încât se pot fractura spontan sau după un stres minor, precum ridicarea unui obiect sau tusea.

Riscul de a dezvolta osteoporoză este mai mare dacă nu ți-ai dezvoltat oase puternice în tinerețe, din cauze precum lipsa activității fizice sau probleme de sănătate subiacente, potrivit FDA. Nivelurile scăzute de estrogen care apar odată cu menopauza pot, de asemenea, să afecteze capacitatea corpului de a construi și menține oase puternice.

Asigurarea unui aport suficient de calciu și vitamina D în alimentație poate ajuta la construirea de masă osoasă și la întărirea oaselor.

Brânza – o sursă excelentă de calciu

O modalitate simplă de a crește aportul de calciu este consumul de brânză. „Brânza este o sursă bogată de calciu și proteine – două substanțe nutritive esențiale pentru construirea și menținerea oaselor puternice,” spune dieteticiana Keri Gans. „Multe tipuri de brânză oferă, de asemenea, vitamina D și fosfor, care lucrează împreună cu calciul pentru a menține oasele dense și sănătoase.”

Dacă întărirea oaselor este o prioritate, are sens să alegi brânza care oferă cel mai mare beneficiu pentru sănătatea oaselor.

Care brânză este cea mai bună pentru oase puternice?

Parmezan. Doar 28 de grame din acest tip de brânză conțin 335 mg de calciu.

„Parmezanul este printre brânzeturile cu cel mai mare conținut de calciu, oferind aproape 30% din valoarea zilnică recomandată pentru o porție de 28 g,” spune dieteticiana Beth Warren. Aceasta poate ajuta la construirea și menținerea densității osoase.

De ce este parmezanul atât de bogat în calciu? „Parmezanul este unul dintre cele mai concentrate surse de calciu, fiind o brânză tare cu foarte puțină umiditate,” explică Gans. „Chiar dacă majoritatea oamenilor presară parmezan pe mâncare, aceste cantități mici contribuie la aportul zilnic de calciu, mai ales când sunt combinate cu alte alimente bogate în calciu pe parcursul zilei.”

Parmezanul oferă și puțin peste 10 g de proteine per 28 g, sprijinind sănătatea mușchilor.

Cum să consumi brânza pentru sănătatea oaselor

Este recomandat să folosești brânza „strategic” pentru a sprijini sănătatea oaselor, spune Jessica Cording. Aceasta înseamnă să adaugi parmezan ras în salate sau legume, să mănânci o felie de brânză tare cu fructe sau să incluzi porții moderate de brânză bogată în calciu în mesele zilnice.

„Încurajez și consumul altor surse de calciu, cum ar fi iaurt, brânză de vaci, tofu, legume cu frunze verzi, fasole albă și migdale,” adaugă Cording. „Pește conservat cu oase, precum somonul sau sardinele, poate fi, de asemenea, o sursă excelentă.”

Tara Gidus Collingwood, consultant în nutriție sportivă, subliniază că „nu ai nevoie de cantități mari” de parmezan sau alte tipuri de brânză pentru a beneficia de calciu.

„Chiar și o porție mică, cum ar fi un praf de parmezan pe paste sau o felie de cheddar cu fructe, poate adăuga cantități semnificative de calciu,” spune ea. „Combinarea brânzei cu fructe, legume sau cereale integrale creează o gustare sau o masă echilibrată și prietenoasă cu oasele.”

Ce mai poți face pentru a avea oase puternice?

FDA recomandă următoarele măsuri pentru a reduce riscul de osteoporoză:

Menține-te activ fizic, inclusiv prin exerciții care solicită greutatea corpului, precum mersul pe jos.

Evită fumatul.

Limitează consumul de alcool.

Asigură-te că primești suficient calciu și vitamina D din alimentație. „Suplimentele sunt, de asemenea, disponibile dacă ai nevoie să completezi aportul,” spune Cording.

Dacă ai antecedente familiale de osteoporoză sau ești îngrijorat în mod special de sănătatea oaselor tale, discută cu medicul tău. Acesta poate oferi sfaturi personalizate, inclusiv cum să-ți menții sănătatea oaselor pe măsură ce înaintezi în vârstă, scrie parade.com.

