Care sunt cele mai sănătoase brânzeturi. Beneficiile surprinzătoare pentru fiecare

Brânza a devenit un aliment de bază iubit de oamenii din întreaga lume timp de milenii.

Cu toate acestea, sănătatea sa este adesea contestată. Pe de o parte, brânza este bogată în substanțe nutritive precum calciul și proteinele și conține, de asemenea, o serie de vitamine și compuși favorabili sănătății, precum acidul linoleic conjugat (CLA), un acid gras omega-6 care poate contribui la sănătatea inimii.

În plus, unele tipuri de brânză, în special cele care sunt maturate și nepasteurizate, pot oferi, de asemenea, probiotice, promovând un microbiom intestinal sănătos. Pe de altă parte, brânza poate avea și un conținut ridicat de grăsimi saturate și sodiu, în funcție de soi. În cele din urmă, multe soiuri se mândresc cu avantaje surprinzătoare, făcându-le o opțiune nutritivă atunci când sunt incluse conștient în dietă.

Brânză Feta

Potrivit unui studiu publicat în Foods, acest aliment grecesc de bază este cea mai consumată brânză din țară. De fapt, brânza este un aliment cu denumire de origine protejată (DOP), ceea ce înseamnă că trebuie să fie produsă în anumite zone din țară pentru a-și câștiga acest nume. Brânza aromată este fabricată în mod tradițional din lapte de oaie sau dintr-o combinație de lapte de oaie și până la 30% lapte de capră. Producția sa presupune coagularea laptelui cu acid lactic și cheag, scurgerea zerului și tăierea cașului, după care cașul este sărat și depozitat într-o soluție de saramură. Acest proces îi conferă textura sfărâmicioasă și gustul sărat și picant caracteristic.

În ceea ce privește beneficiile brânzei Feta pentru sănătate, aceasta este cunoscută pentru faptul că are un conținut mai scăzut de grăsimi în comparație cu unele brânzeturi maturate, dintre care majoritatea sunt compuse din CLA, care poate contribui la reducerea riscului de obezitate și diabet, oferind în același timp proprietăți suplimentare de combatere a cancerului.

În plus, profilul său nutrițional, și anume conținutul de calciu, proteine, fosfor și probiotice, poate fi benefic pentru sănătatea oaselor și a intestinelor.

În ciuda beneficiilor sale, feta are unele dezavantaje potențiale, în special conținutul ridicat de sodiu datorat procesului de saramură. De fapt, studiul a constatat că această brânză ar putea fi responsabilă pentru aportul ridicat de sare în rândul grecilor, care depășește limita recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) de cinci grame pe zi. Cu toate acestea, brânza feta este un aliment extrem de versatil, care poate fi folosit pentru mâncăruri care variază de la salate și sandvișuri la antreuri și deserturi, datorită aromei sale îndrăznețe, care se potrivește foarte bine cu ingredientele proaspete și consistente.

Brânză ricotta

Moale și cremoasă, ricotta este râvnită pentru textura sa pufoasă, dar tartinabilă și aroma ușor dulce, o combinație de caracteristici organoleptice care transformă brânza în ingredientul ideal atât pentru mâncărurile savuroase, cât și pentru cele dulci, cum ar fi sosurile, lasagna, pastele umplute, cheesecake și produsele de patiserie.

În timp ce ricotta este recunoscută pe scară largă ca un tip de brânză, site-ul explică faptul că, din punct de vedere tehnic, nu este. De fapt, este fabricată din zerul rămas de la alte brânzeturi, de obicei din lapte de vacă, oaie, bivoliță sau capră. Producerea sa presupune reprocesarea zerului și strecurarea acestuia printr-o pânză pentru a aduna cașul nou format, mai mic și mai moale. Partea de reluare a procesului duce la numele brânzei, având în vedere că ricotta este cuvântul italian pentru recoacere.

Din punct de vedere nutrițional, ricotta este o sursă bogată de proteine și calciu, o jumătate de ceașcă furnizând 10 grame de macronutrient și peste 20% din valoarea zilnică (DV) a mineralului, conform USDA Food Data Central. În plus, Encyclopedia Britannica explică faptul că această brânză are un alt avantaj nutrițional față de alte brânzeturi tartinabile, cum ar fi crema de brânză sau mascarpone, oferind un conținut semnificativ mai scăzut de grăsimi.

În acest sens, o analiză publicată în The Journal of Dairy Science arată că brânza ricotta furnizează acizi grași mononesaturați și polinesaturați, cei sănătoși care ajută la sănătatea inimii. Deoarece brânza ricotta este făcută din resturi de zer, care constă din lactoză și apă, poate fi o alegere nepotrivită pentru persoanele cu intoleranță la lactoză.

Cottage cheese

Preferată de entuziaștii sănătății și populară pentru versatilitatea sa în bucătărie, brânza de vaci este o brânză proaspătă obținută din lapte de vacă. Se caracterizează prin textura sa moale, dar grumoasă, și o puteți găsi cu ușurință în diferite niveluri de conținut de grăsimi, variind de la versiuni cu conținut complet de grăsimi la versiuni cu conținut scăzut de grăsimi și fără grăsimi. Printre numeroasele sale atribute de promovare a sănătății, brânza de vaci este deosebit de populară pentru conținutul său ridicat de proteine și, în același timp, scăzut în calorii. De exemplu, o ceașcă de brânză de vaci cu conținut scăzut de grăsimi conține 24 de grame de proteine și doar 180 de calorii (prin intermediul USDA Food Data Central). Aceeași porție are doar cinci grame de grăsimi. Nu e de mirare că atât sportivii, cât și dieteticienii pariază pe această brânză.

Datorită profilului său nutrițional, brânza de vaci este adesea alegerea de bază în dietele de slăbire, în special în varietățile cu conținut scăzut de grăsimi, având în vedere că conținutul său ridicat de proteine ajută la prelungirea senzației de sațietate, ceea ce ajută la menținerea apetitului sub control.

În plus, site-ul explică faptul că conținutul său de proteine este, de asemenea, util atunci când încercați să obțineți mușchi, în principal datorită efectelor cazeinei asupra sintezei și recuperării musculare. În plus, ca majoritatea celorlalte brânzeturi, vă stimulează și sănătatea oaselor. Pe de altă parte, brânza de vaci ar putea să nu fie bine tolerată de persoanele cu intoleranță la lactoză, care s-ar putea confrunta cu balonare și dureri abdominale din cauza conținutului său ridicat de lactoză. Dacă vă gândiți să adăugați brânza de vaci în dieta dumneavoastră, încercați-o ca atare pe pâine prăjită sau biscuiți, amestecată cu fructe sau adăugată la mâncăruri sărate, cum ar fi salatele și ouăle omletă.

Brânză mozzarella

Cunoscută pentru forma sa rotundă sau sub formă de sferă și pentru aroma sa delicată, brânza mozzarella este o brânză proaspătă italiană produsă inițial din lapte de bivoliță. Cu toate acestea, pe piață sunt disponibile și varietăți din lapte de vacă. Ceea ce distinge probabil această brânză de alte tipuri de brânzeturi proaspete este metoda sa de prelucrare. După coagularea laptelui, fabricanții de brânzeturi realizează o tehnică numită pasta filata (care se traduce aproximativ prin caș întins) în care amestecă cașul cu zer fierbinte, apoi îl întind și îl frământă până devine moale și elastic. Astfel, brânza capătă o textură moale și elastică unică și o formă rotunjită.

În ceea ce privește proprietățile sale nutriționale și beneficiile pentru sănătate, brânza mozzarella este o sursă bună de vitamina B12, esențială pentru formarea ADN-ului și a globulelor roșii, precum și pentru menținerea unui sistem nervos sănătos. Deoarece această vitamină este disponibilă în mod natural numai prin intermediul alimentelor de origine animală, brânza mozzarella este un aliment deosebit de important pentru cei care urmează o dietă vegetariană. Din punct de vedere culinar, brânza mozzarella este adânc înrădăcinată în bucătăria italiană, deoarece capacitatea sa de topire a făcut-o un ingredient indispensabil pentru pizza, lasagna și paste coapte. Cu toate acestea, o puteți găsi și în mâncăruri reci precum salatele și panini, și anume celebra salată Caprese.

Brânză Cheddar

Cu o aromă puternică și o culoare îndrăzneață, cheddarul este un dar englezesc pentru lumea brânzeturilor. Brânza este produsă din lapte de vacă și urmează o metodă unică de prelucrare numită "cheddaring", care presupune tăierea, stivuirea și presarea cașului ferm pentru a elimina umezeala. Apoi, brânza este lăsată să se învechească între trei luni și doi ani, ceea ce îi conferă gustul său îndrăzneț, care crește odată cu vârsta. În timp ce mulți asociază brânza cheddar cu mâncăruri nesănătoase precum nachos, s-ar putea să vă surprindă faptul că profilul său nutrițional i-ar putea conferi proprietăți de scădere a colesterolului, în special datorită compoziției sale de proteine și calciu.

În plus, conform unui studiu publicat în The Journal of Dairy Science, brânza cheddar ar putea fi o sursă bună de betacaroten, pigmentul responsabil de culoarea brânzei, care are, de asemenea, proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. În plus, brânza cheddar furnizează cantități semnificative de CLA, variind de la 0,15 la 0,44 grame la 100 de grame de brânză, în funcție de sistemul de hrănire folosit pentru vaci. Pentru referință, CLA are un aport zilnic recomandat între 0,8 și 3,2 grame. Fie că o preferați mărunțită, tăiată cubulețe, feliată, topită sau într-un bloc solid, se poate spune că versatilitatea brânzei cheddar în bucătărie este de neegalat. De la macaroane cu brânză la platouri cu mezeluri, sandvișuri cu brânză la grătar și caserole, aroma sa îndrăzneață va fi cu siguranță vedeta mesei tale.

Brânză de capră

Brânza de capră, sau chevre, este o brânză sănătoasă și, de obicei, cremoasă și tartinabilă. Cu toate acestea, se poate transforma în una fermă și sfărâmicioasă atunci când este maturată. Oricum ar fi, brânza de capră este perfectă pentru cei care au probleme în a tolera brânzeturile fabricate din lapte de vacă, având în vedere că are o concentrație naturală mai mică de lactoză și cazeină, ceea ce înseamnă că persoanele cu intoleranță la lactoză sau cazeină nu se vor chinui atât de mult să o digere. În plus, site-ul explică faptul că brânza de capră conține acizi grași cu lanț mediu (MCFA), un tip de grăsime sănătoasă care, conform unui studiu publicat în Journal of Functional Foods, are multiple beneficii pentru sănătate, inclusiv sprijinirea pierderii în greutate prin creșterea sațietății și a cheltuielilor energetice, stimularea sănătății inimii prin prevenirea aterosclerozei, îmbunătățirea controlului glicemiei prin îmbunătățirea rezistenței la insulină, contracararea tulburărilor de memorie la persoanele cu boala Alzheimer și chiar proprietăți anticancerigene, precum și efecte anticonvulsive pentru persoanele cu epilepsie.

Când vine vorba de gătitul cu brânză de capră, textura și aroma sa o fac un adaos gustos la mâncărurile pentru micul dejun, cum ar fi omletele sau pâinea prăjită. De asemenea, o puteți găsi în felurile principale și în mâncărurile secundare, ca parte a salatelor, a legumelor prăjite, a pizzelor sau a mâncărurilor cu paste, și chiar în deserturi, asociată cu fructe și miere. Pe scurt, caracterul sănătos și delicios al brânzei de capră poate deveni cu ușurință o parte din dieta dvs. atât în mesele gourmet, cât și în cele de zi cu zi.

Brânză elvețiană

Cunoscută pentru găurile sale iconice, cunoscute și sub numele de ochi, brânza elvețiană este o brânză tare de culoare galben pal, făcută din lapte de vacă, cu o aromă dulce, dar de nucă. Cu toate acestea, cu cât găurile sunt mai mari, cu atât aroma este mai puternică. Celebrele găuri ale brânzei sunt formate în timpul procesului de fabricație. Spre deosebire de alte brânzeturi, după ce coagulul din lapte este format și scurs, acesta este amestecat cu bacterii producătoare de acid lactic și lăsat să îmbătrânească și să fermenteze. Această fermentare este partea din proces care duce la formarea găurilor caracteristice. Din punct de vedere nutrițional, brânza elvețiană este o sursă excelentă de proteine, vitamina B12 și calciu, o singură felie furnizând 28% și, respectiv, 25% din VD pentru vitamine și minerale, susținând sănătatea oaselor și metabolismul ADN.

Brânza elvețiană conține, de asemenea, niveluri mai scăzute de sodiu în comparație cu multe alte brânzeturi, ceea ce o face o opțiune favorabilă inimii atunci când este consumată cu moderație. Dovezile sugerează că aceasta conține compuși cu proprietăți de scădere a tensiunii arteriale, ceea ce înseamnă că efectele sale benefice pentru inimă ar putea fi chiar mai ample (din nou, atunci când este consumată în cantități moderate). Cu toate acestea, rețineți că are un conținut ridicat de grăsimi saturate, ceea ce trebuie luat în considerare dacă vă supravegheați nivelul de colesterol. În ceea ce privește utilizările sale culinare, brânza elvețiană este foarte versatilă. Datorită capacității sale de topire de neegalat, brânza este un element de bază în sandvișurile cu brânză la grătar și în fondue sau caserole. De asemenea, strălucește pe platourile de mezeluri, deoarece se potrivește bine cu mezeluri precum prosciutto, fructe și nuci, scrie healthdigest.com.

Brânză albastră

În timp ce mucegaiul din alimente semnalează, de obicei, că un produs este învechit, acesta nu este cu siguranță cazul brânzei albastre, deoarece acest tip specific de mucegai nu este toxic. Brânza albastră își obține dungile de mucegai albastre sau verzi distinctive prin adăugarea mucegaiului Penicillium roqueforti amestecat cu laptele în timpul procesului de fabricare a brânzei, rezultând o brânză cu o aromă ascuțită și sărată. Brânza, care poate fi făcută din lapte de vacă, capră sau oaie, este o sursă bună de calciu și fosfor, o porție de o ceașcă de brânză albastră sfărâmată conținând 55% și 42% din DV din fiecare. Acest lucru o face un aliment benefic pentru sănătatea oaselor și a dinților. În plus, brânza albastră conține și vitamina K, care, conform unei analize publicate în Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, joacă un rol în metabolismul osos și în coagularea sângelui.

În ciuda beneficiilor sale nutriționale, brânza albastră are propriile sale dezavantaje. De exemplu, deși mucegaiul brânzei albastre nu este toxic, acesta poate produce compuși toxici odată ce brânza începe să se strice, ducând la simptome care pot varia de la ușoare și de scurtă durată la severe și de lungă durată. În ceea ce privește aplicațiile sale culinare, brânza albastră adaugă o aromă contrastantă mâncărurilor care variază de la salate la burgeri. De asemenea, se asociază bine cu fructe precum perele, smochinele, merele, nucile și mierea, motiv pentru care se regăsește adesea pe platourile de mezeluri.

Brânză parmezan

Brânza parmezan este o brânză italiană aurie și tare, dar fragilă, care este maturată pentru perioade lungi de timp, ceea ce îi conferă aroma umami distinctivă. Ca majoritatea brânzeturilor, brânza parmezan este o sursă bună de proteine. Cu toate acestea, conform unui articol publicat în Food Technology and Biotechnology, proteinele din parmezan nu numai că furnizează toți aminoacizii esențiali, dar sunt și relativ ușor de digerat datorită procesului lung de maturare a brânzei. Articolul explică faptul că, în timpul maturării, proteinele din parmezan sunt hidrolizate sau descompuse în particule mai mici, un proces care ar fi similar cu pre-digestia, făcându-le mai ușor de asimilat pentru organism.

În plus, compoziția în grăsimi a brânzei îi oferă acizi grași sănătoși, inclusiv CLA și MCFA. În cele din urmă, se explică și faptul că parmezanul este o brânză practic fără lactoză, ceea ce o face o opțiune ideală pentru persoanele cu intoleranță la lactoză. Fiind ingredientul italian prin excelență, brânza parmezan este de obicei rasă peste produse italiene clasice precum pastele sau supa. De asemenea, o puteți savura rasă peste salate, carpaccios și pizza. Fie că este folosită ca finisaj sau ca ingredient principal, brânza parmezan va spori cu siguranță aroma a numeroase mâncăruri.

Brânza Gouda

Numită după orașul Gouda din Olanda, această brânză din lapte de vacă este disponibilă într-o gamă largă de texturi și arome, toate acestea depinzând de durata procesului de maturare. De exemplu, brânza Gouda care a fost maturată timp de doar o lună tinde să fie mai moale și mai blândă la gust. În schimb, atunci când este maturată mai mult de un an, brânza dezvoltă un gust mai puternic, iar textura sa devine mai fermă.

Cu toate acestea, toate soiurile de gouda au în comun faptul că sunt produse folosind lapte nepasteurizat, ceea ce înseamnă că bacteriile prietenoase (probiotice) prezente în lapte rămân în produsul final. Probioticele ajută la îmbunătățirea sănătății intestinale prin echilibrarea mediului bacterian din intestin, care joacă un rol-cheie în metabolism și în sănătatea generală.

Cu toate acestea, conținutul de grăsimi al brânzei gouda poate fi ridicat, ceea ce ar putea ridica probleme pentru cei care își controlează aportul de grăsimi, și nu este o opțiune bună pentru cei care urmează o dietă fără lactoză. Din nou, atunci când vine vorba de gătit cu gouda, utilizările variază în funcție de tipul de gouda ales. Varietățile mai moi se topesc ușor și sunt perfecte pentru caserole și alte mâncăruri coapte sau la grătar. Pe de altă parte, gouda învechită funcționează cel mai bine în platouri cu brânză sau salate.

