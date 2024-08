Tot mai mulți experți în sănătate recomandă spălarea brânzei rase pentru a scăpa de aditivii care ar putea fi dăunători.

Videoclipurile care prezintă un reziduu galben tulbure rămas în urma acestui proces au strâns sute de mii de vizualizări pe rețelele de socializare, utilizatorii susținând că acest "truc" este esențial pentru eliminarea conservanților și a altor substanțe nedorite.

Într-un videoclip, utilizatoarea Amaya Stowers apare clătind și scurgând o mână de brânză rasă pentru că "sunt așchii de lemn acolo".

În altul, o femeie pe nume Shay Click a topit brânză spălată și nespălată pe două tortillas și a comparat modul în care s-au topit. Tortilla cu brânza clătită părea mult mai topită. "Acesta este motivul pentru care îmi spăl brânza", a declarat femeia.

În timp ce unii experți recomandă clătirea brânzei pentru a elimina aditivii, alții susțin că este un pas inutil și că riscul acestor ingrediente este minim.

Brânzeturile rase din comerț conțin adesea agenți antiaglomeranți, care sunt substanțe menite să împiedice lipirea fâșiilor de brânză în pachet.

Principalul agent este celuloza pudră, care se găsește în mod natural în mai multe fructe, legume și cereale integrale.

Aditivul a făcut obiectul unor controverse în ultimii ani, deoarece este de obicei derivat din rumeguș sau din scame de bumbac și adăugat la alimentele prelucrate.

Ads

„Totuși, nimeni nu taie bușteni și nu îi adaugă în brânza ta”, a explicat Dr. Abbey Thiel, specialist în știința alimentelor și manager de proiect la Wageningen University & Research din Olanda, pentru Health.

O utilizatoare TikTok, care susține că este inginer chimist în Minnesota, a declarat într-un videoclip din ianuarie că "știm că celuloza este sigură și, de fapt, chiar benefică, deoarece înțelegem ce face în corpul uman".

Ea explică faptul că celuloza este o sursă de fibre insolubile, care ajută alimentele să treacă mai ușor prin stomac și intestine.

"Doar pentru că un ingredient alimentar este utilizat și în scopuri nealimentare nu înseamnă că nu este sigur să fie consumat", a spus ea. "Nu este ceva de care să ne speriem".

Jen Messer, dietetician autorizat și președinte al New Hampshire Academy of Nutrition and Dietetics, a declarat pentru TODAY că oamenilor le lipsesc enzimele necesare pentru a descompune celuloza, astfel încât aceasta trece prin sistemul digestiv fără a fi absorbită.

Ads

În videoclipul la care a răspuns Dr. Shemek, doctorul în medicină holistică Dr. Paul Saladino apare clătind o mână de brânză și ridicând un vas cu apă tulbure rămasă în urma procesului.

Dr. Saladino a indicat natamicina, un conservant menit să prevină mucegaiul și să prelungească termenul de valabilitate. "Nu știm cu adevărat ce efect va avea asupra intestinului uman", a spus el.

Atât FDA, cât și Organizația Mondială a Sănătății definesc aditivul ca fiind "în general recunoscut ca sigur", iar grupul de supraveghere Environmental Working Group (EWG) "nu a identificat niciun motiv de îngrijorare cu privire la natamicina în alimente".

De asemenea, amidonul de cartofi și de porumb se adaugă uneori la brânza rasă pentru a o împiedica să se lipească. Deși acestea ar putea declanșa gaze și balonare, aceste efecte apar de obicei doar la persoanele care consumă cantități mari.

„Ideea că rasul brânzei acasă este mai sănătos și că brânza rasă preambalată vine cu riscuri suplimentare este incorectă și alimentează temerile inutile legate de alimente,” a declarat specialistul, potrivit Dailymail.

Ads