Cel mai nou aeroport din România vrea să ajungă la 300.000 de pasageri. Deocamdată este folosit de o singură companie

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a anunțat, joi, 6 februarie, că principalul obiectiv al aeroportului de la Ghimbav este atingerea în 2025 a pragului de 300.000 de pasageri și atragerea a cât mai multor destinații.

"Este o provocare permanentă, știm că așteptările sunt foarte mari și ne dorim ca Brașovul să aibă din ce în ce mai multe destinații. Dar lucrurile trebuiesc reglate din punct de vedere financiar - pentru că toate companiile aeriene care vin la Brașov și doresc să opereze destinații au (și ele -n.r.) așteptări foarte mari - în așa fel încât să nu trebuiască să vină cu bani de acasă", a afirmat Adrian Veștea, la Poiana Brașov, unde a avut loc, joi, deschiderea Conferinței naționale de Aviație civilă.

Cu același prilej, el a menționat că, dacă traficul de pe aeroport va crește, și-ar dori ca orele de dirijare a traficului aerian să crească de la 12 - câte sunt în prezent - la 20.

Totodată, președintele CJ Brașov a subliniat că Aeroportul are în derulare mai multe proiecte, în diverse stadii de implementare, dând ca exemplu cel de amenajare a unui parc fotovoltaic și cumpărarea de echipamente cu emisii scăzute de carbon.

"Sunt mai multe proiecte în diverse stadii de implementare. Evident, de această dată, Aeroportul Brașov, ținând cont de faptul că are o regie proprie și că deja are un istoric în ceea ce înseamnă funcționarea, chiar dacă este foarte puțin, un an și jumătate, are posibilitatea să aplice pe ghidurile de finanțare de la Ministerul Transporturilor, fie că vorbim de acest parc fotovoltaic, fie că vorbim de cumpărarea de echipamente cu emisii scăzute de carbon pentru tot ceea ce este necesar în interiorul aeroportului. De asemenea, avem un alt proiect care se referă la construirea unei clădiri care să adăpostească echipamentele pe care le are aeroportul, fie că vorbim de echipamentele de deszăpezire, de echipamentele de degivrare", a afirmat Adrian Veștea.

Joi, la Poiana Brașov, a avut loc deschiderea Conferinței naționale de Aviație civilă, la care participă directorii aeroporturilor din România, reprezentanți ai unor companii de aviație și ai Romatsa.

În prezent, în februarie 2025, Aeroportul Brașov este folosit pentru curse aeriene regulate de o singură companie aeriană, low cost. O altă companie a renunțat acum câteva luni la serviciile acestui aeroport, din cauza programului său de funcționare prea scurt, de doar 12 ore pe zi.

