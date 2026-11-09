80 de ambulanțieri din Brașov, puși să plătească pentru că mașinile de intervenție au consumat prea mult combustibil

Situație bizară la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Brașov. Aproximativ 80% dintre ambulanțieri au primit somații de plată pentru a achita combustibilul consumat în timpul misiunilor din propriul buzunar.

Conducerea instituției le impută șoferilor depășirea cotelor lunare de carburant alocate. Sumele solicitate ajung în unele cazuri la peste 800 de lei de persoană, iar unui angajat i-au fost deja opriți 50 de lei din salariu pentru asta, potrivit Observatornews.ro.

Principala cauză care a dus la această situație ar fi modul în care au fost calculate consumul mașinilor de intervenție. Reprezentanții serviciului tehnic explică faptul că o ambulanță consumă în mod normal între 15 și 18 litri la 100 km în regim de urgență. Cu toate acestea, pe timpul lunilor reci, la consumul motorului se adaugă cel al instalației auxiliare de încălzire pentru spațiul pacientului, care funcționează aproape non-stop și consumă aproximativ 0,8 litri pe oră.

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Până în luna noiembrie, consumul generatorului de căldură nu a fost inclus în normativul oficial al autospecialelor. Această omisiune tehnică și birocratică a generat depășirile de consum imputate acum angajaților.

Ambulanțierii se declară profund nedreptățiți și spun că nu pot opri căldura în timp ce transportă pacienți în stare gravă pe vreme rece și anunță că vor contesta toate somațiile de plată în instanță.

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