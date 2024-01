Celebrul site de călătorii Trip Advisor a publicat un top al celor mai bune dintre cele mai bune destinații de vacanță, „alegerea călătorilor”.

Între cele 25 de orașe din întreaga lume se află și unul din România.

„Câștigătorii premiilor Travelers' Choice Awards Best of the Best sunt destinații ale căror hoteluri, restaurante și lucruri de făcut au primit un volum mare de recenzii și opinii de la comunitatea noastră pe o perioadă de 12 luni. Mai puțin de 1% din cele 8 milioane de anunțuri Tripadvisor sunt premiate cu Best of the Best, ceea ce înseamnă cel mai înalt nivel de excelență în domeniul călătoriilor”, au transmis reprezentanții site-ului.

Pe primele locuri se află Tokyo, Japonia, Seul, Coreea de Sud, și Halong Bay, din Vietnam. Topul continuă cu orașe sau insule din America Centrală și de Sud.

Pe locul 25 apare orașul Brașov din România, apreciat în special pentru tururile de oraș și cele culturale.

„În centrul României se află Brașovul, un amestec armonios de farmec tradițional și viață urbană modernă. Plimbați-vă cu un autobuz cu etaj în jurul orașului pentru a vă orienta și pentru a vedea cum trec obiectivele turistice, apoi coborâți pentru a vă strecura pe Strada Sforii, cea mai îngustă stradă din Europa. Faceți o excursie de o zi pentru a vedea biserica fortificată din Prejmer, sanctuarul de urși bruni Liberty și castelul Bran, delicios de amenințător, cunoscut și sub numele de Castelul lui Dracula”, se arată pe site.