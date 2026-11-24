Grupul Țiriac, care deține fosta platformă industrială Lemexim din Brașov, plănuiește construcția în acea zonă a unui complex imobiliar, care va include și un spital cu aproximativ 125 de paturi, maternitate și facilități chirurgicale.

Noua unitate ar urma să ocupe o clădire cu o suprafață desfășurată de 17.210 metri pătrați. Proiectul prevede servicii medicale pentru copii și adulți, inclusiv urgențe, consultații ambulatorii, investigații imagistice, chirurgie, oncologie și terapie intensivă. Necesarul de personal medical este estimat la aproximativ 250 de persoane, potrivit BizBrașov.

Documentația include și servicii de obstetrică, neonatologie, cardiologie intervențională și recuperare. În apropierea spitalului este propusă o creșă sau grădiniță cu patru grupe, destinată unui număr de aproximativ 40 de copii.

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru componenta medicală și educațională a investiției a ajuns în etapa consultării publice.

Spitalul reprezintă una dintre componentele unui proiect imobiliar evaluat în ansamblu la aproximativ 100 de milioane de euro. NewsBV relata în februarie 2026 că dezvoltarea este împărțită în trei etape, primele două fiind dedicate construcțiilor rezidențiale. Sunt planificate inclusiv trei blocuri cu 11 etaje și un total de 351 de apartamente.

Componenta medicală, grădinița și parcul sunt prevăzute în ultima etapă. Ion Ion Țiriac a explicat anterior că dezvoltarea rezidențială este gândită pentru a susține financiar investiția în sănătate, iar clădirea spitalului ar urma să aparțină Fundației Țiriac.

Familia Țiriac a intrat în posesia fostei platforme industriale în urma unei tranzacții din 2007, evaluată la aproximativ 8,1 milioane de euro. În 2015, Ion Țiriac a preluat integral participațiile companiei care deținea proprietatea.

Ads