Povestea româncei din Brașov care cumpără case pentru Messi: ”Îi achiziționez toate hotelurile în Spania şi multe altele”

O româncă din Brașov a plecat departe de orașul natal pentru a câștiga mai mulți bani. Cu timpul, ea l-a avut client până și pe fotbalistul Messi, pe care l-a ajutat să-și cumpere mai multe case și hoteluri.

Andrada povestește că viața departe de casă nu e deloc ușoară, mai ales când trebuie să pornești o viață nouă de la zero. Azi, ea a ajuns cunoscută peste hotare și ajută numeroase vedete să-și cumpere locuințe și nu numai.

"Leo Messi este unul dintre clienţii cu care am lucrat şi lucrez de peste 10-12 ani, am vândut primul apartament în Barcelona şi îi achiziţionez toate hotelurile în Spania şi multe altele. Un alt om foarte modest pe care eu îl apreciez foarte mult este Ronnie de la Rolling Stones, am lucrat şi cu restul trupei, dar el îmi este foarte foarte drag. La vârsta la care eu am început să lucrez cu ei, lumea mă întreba în şedinţe unde e şeful tău. Eu fiind româncă, 20 şi ceva de ani, eu am venit aici să lucrez, să negociez pentru Leo. Și nu puteam să spun nici cine e clientul meu. Am o faimă în piaţa spaniolă că eu negociez vânzări foarte bine, la nişte preţuri foarte joase pentru clienţii mei", a povestit românca pentru observatornews.ro.

Aceasta a mai spus că ce o mai ține legată de România este fiul ei, însă aici nu se mai vede făcând ceva vreodată.

