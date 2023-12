Duminica, 3 decembrie, in jurul orei 6.00, politistii din Fagaras au intervenit la locul producerii unui accident rutier, pe DN1, in care au fost implicate doua autoturisme."La fata locului, politistii au constatat ca unul dintre autovehiculele implicate a fost proiectat in afara partii carosabile, iar unul dintre conducatorii auto a suferit vatamari usoare. Cauza producerii accidentului rutier urmeaza a fi ... citeste toata stirea