01.02, raport Covid: 1.200 de noi cazuri la Brasov, 40.018 in Romania

1.200 noi cazuri de infectare cu Covid au fost raportate, in judet, in ultimele 24 de ore, au anuntat autoritatile marti, 1 februarie. Astfel, bilantul judetean al imbolnavirilor a ajuns la 84.950 de cazuri.Incidenta cumulata a cazurilor confirmate de COVID-19 la 1000 de locuitori pentru ultimele 14 zile in judetul Brasov, calculata de Directia de Sanatate Publica, este de 17, 78. A municipiului Brasov, de 22,74, in crestere fata de ... citeste toata stirea