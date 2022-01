07.01 - 09.01, raport Covid: Un weekend cu796 de noi cazuri la Brasov!

796 de noi cazuri de infectare cu Covid a inregistrat judetul Brasov, in acest sfarsit de saptamana, potrivit raportarilor oficiale. Astfel, vineri, 7 ianuarie, au fost 377 de cazuri, sambata, 8 ianuarie, 237, duminica, 9 ianuarie - 182. Astfel, bilantul judetean al infectarilor cu SARS Cov 2 a ajuns la 69.137 de cazuri. Pe de alta parte, bilantul deceselor cauzate de Covid, in judet, a ajuns la 1.880 de persoane decedate de la inceputul pandemiei. 94 de pacienti sunt internati in spitale, ... citeste toata stirea