09.03, raport Covid: 1.266 de brasoveni la centrele de testare, 152 pozitivi

152 de noi cazuri de infectare cu Covid au fost raportate, in judet, in ultimele 24 de ore, au anuntat autoritatile miercuri, 9 martie, in care, din punct de vedere al restrictiilor, "criza Covid" nu mai exista. 1.266 de brasoveni au fost in ultima zi la centrele de testare, dintre care 548 la teste RT-PCR si 718 la teste rapide antigen.Astfel, bilantul judetean al imbolnavirilor a ajuns la 104.330 de cazuri. In prezent, sunt 206 pacienti internati in spitale, dintre care 13 la ATI. In judet, ... citeste toata stirea