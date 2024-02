1.000.000 lei pentru clorul din apa Brasovului

Peste 1 milion de lei vor fi investiti pentru potabilizarea apei din judetul Brasov in acest an. Este vorba despre clor lichid si pastile de hipoclorit de calciu, care vor fi furnizate de doua firme ce au castigat procedura de licitatie publica. De asemenea, una dintre companii se va ocupa si de repararea si intretinerea recipientelor de la Uzina de Apa."Compania APA Brasov a realizat o achizitie publica in valoare de peste 1.000.000 lei, fara TVA, pentru a cumpara o ... citește toată știrea