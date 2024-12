1.000 - 3.000 de lei, bugetul acestor sarbarori

Potrivit unui sondaj realizat de o platforma hoteliera online, cei mai multi romani vor petrece sarbatorile in familie sau cu partenerul de viata si au in plan sa viziteze si un targ de Craciun in zilele ce vor urma. Pentru 68% dintre romani, sarbatorile de iarna inseamna acasa, unde vor petrece alaturi de cei dragi. Revelionul, in schimb, va veni si cu scurte escapade in tara, arata datele Travelminit.ro.In ceea ce priveste destinatia de vacanta aleasa, se pare ca statiunile montane castiga ... citește toată știrea